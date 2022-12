Students named to superintendent’s list at Danville Public Schools

More than 180 students in Danville Public Schools were honored for their achievements by being placed on the superintendent’s list at the end of the first quarter in October.

To make the superintendent’s List, students must meet criteria:

Elementary: “A” in each course, excellent (“E”) conduct grade and perfect attendance.

Middle school: “A” in each course, no discipline referrals and perfect attendance.

High school: 4.0-5.0 GPA, no discipline referrals and perfect attendance.

Students on the superintendent’s list, and students with other achievements during the first quarter, were honored at their schools with award ceremonies and certificates.

The 2022-23 first quarter superintendent’s list includes Danilu Acevedo-Garcia, Bryson Adams, Christian Akinboboye, Triatian Akridge, Lamar Alazzam, Mera Alazzam, Samantha Alvarez Pacheco, My Gia Anderson, Chelsea Alcerez Angeles, Kareema Austin, Essence Ballard, Carter Barringer, Makayla Bass, Kathryn Blachura, Kyree Blackwell, Esperanza Bolanos, Raylin Boyd, Brantley Boyd, Emily Bravo-Rodriguez, Bryson Brown, Luis Bucio, Daleyza Caldelas Sandoval, Adrena Calloway, Liam Cahill, Jaylin Chan, Gage Chaney, Kailyn Childress, Alexander Cisneros Ramirez, Cam Ron Clark, Emily Clatterbuck, Isabella Clatterbuck, Journey Clement, Caleb Cobbs, Camden Conway, Anderson Josue Corea Miranda, Ariel Cox, Elijah Credle, Kainon Curtis, Amina Davis, Eli Davis, Owen Davis, Prince Davis, Taniya Davis, Lilith Dee, Keimi DeSilva, Hunter Dickens, Luke Dietz, Annaleigh Duncan, Zachary Ebalo, Easton Edwards, Kendrick Elliott, Ariyha Everett, Chinecherem Ezugwu, Kamsiyochukwu Ezugwu, Chyna Ferrell, Ja Vion Ferrell, Kay’den Fitzgerald, Honesty Fulton, Sekura Gerdau, David Gibbs, Jr., Carter Glass, Saniyya Glass, Ayaan Goraya, Lillian Grace, Hailey Graves, Justin Greene, Jace Gunter, DeAsia Guy, Zaire Gwynn, Lucas Hacker-Serratto, Cameron Hairston, Tristan Hairston, Quinton Harden, Noah Hardy, Ka’Ree Harris, Natalie Harris, Dylan Henchey, Victoria Herndon, Mattilyn Herndon, Maya Herndon, Alan Herrerra Ramirez, TaNea Hilliard, Julius Holland, Aubrey Horne, Blair Hostetter, Harlem Hughes, Ja’zirah Hughes, Lanae Ingram, Brian Iraheta Olivera, Javiyon Jackson, Khloe’ Jackson, Tyasia James, Ashley Johnson, Kai Jones, Kasidee Jones, Paishence Jones, LaPriannah Keen, Mackenzie Kidwell, Quantrell Kincy, Trenton King, Ian Kinzie, Kaleb Kirby, Aryan Kulkarni, Zayden Lea, Havana Lewis, Anson Li, Sharon Li, Jack Lingle, H’Arlym Logan, Coraline Lutz, Parson Lutz, Grace Machalski, Sophia Markowitz, Kloe Marshall, Quameer McCain, Jenson McKinney, Zola McNeal, Chavis Millner, Jr., Jori Mitchell, Nakeyla Moore, Breyonna Morrison, D’Andrew Morton, Derrick Moss, Elizabeth Newell, Conner Neff, Michael Neff, Lovely Niles, Kaylee O’Brien, Sincere Oliver, Teagan Owens, Laila Parker, Cutler Payne, Neville Perkins, Ethan Petty, Zoey Pickering, Aubrey Pickett, Karsten Pool, A’Niyah Poole, Cristian Portillo, Karrington Pritchett, Marion Quintero, Aubrey Robertson, Jace Robinson, Braylen Ross, KeAsis Ross, Alexander Ruiz Bautista, Andrea Ruiz Bautista, Kaiya Saunders, David Scott, Jamille Semedo, Neil Shroff, Eliana Shultz, Iyla Simpson, Camry Smith, Terquiose Smith, Natalie Snead, Georgia Sobacki, Emma Kate Stallings, Eli Stallings, Rian Stanley, Cemonie Starling-Bolden, Adriona Stewart, Mi’Kayvia Stockton, Aviyanna Swann, Austin Syvanthong, Ahmed Tahseen, Lauren Taylor, Kyndal Terry, Skylar Terry, Ahmad Thomas, Ezra Thomas, Loyalty Thomas, Charlotte Thorpe, Valeria Torres Montesinos, Nora Mae Trent, Jaris Tucker, Jr., Jazzylyn Tucker, Nyla Tucker, Colton Underwood, Tristan Valentine, Samantha Villalobos Garcia, Kingston Vogler, Yeala Walls, Nyla Walters, Tarahj Walters, Amirah Warner, Jonathan Westrick, Ja Keam White, Mya White, Kalani Whitehead, Tyler Whitlock, Kayla Whittle, Sydney Wietfeldt, Kyndall Williams, Kayleb Wilson, Treasure Wilson, Christopher Wimbush, Zaiden Wimbush, Polo Winfield, Arthur Wix, Ava Wray, Lorelei Wray and Aya Zraouli.