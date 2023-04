A total of 191 Danville, Pittsylvania County and Halifax County residents were recently named to the Danville Community College president’s honors list for the fall semester.

To be eligible, a student must be enrolled for six or more credit hours in the spring semester, have a cumulative grade point average of at least 3.0, have a semester GPA of 3.75 or higher and have completed a minimum of 24 semester hours at the college.

The students named to the president's list are Abigail Wallace, Abigail Eades, Addyson Hunsicker, Aimee Wooten, Alayna Vickers, Alexander Solis, Amir Cruz, Amiyah Hood, Anais Diaz, Aniya Owens, Ari Taylor, Arie-Simone McKellar, Austin Vicks, Autumn Turpin, Ayana Moorefield, Bailee Gilbert, Beverly Riggs, Blake Hughes, Blake Melton, Blanca Ramirez Cisneros, Braeden Barber, Bresha Wade, Brett Towler, Brian Smoot, Brittany Hogan, Brittany Latham, Byron Robertson, Caleb Wells, Carter Boon, Cecelia Phillips, Christi Mayo, Christian Newton, Christian Parker, Christopher Miller, Cody Scarce, Colby Kap, Colby Ringstaff, Collin Stevens, Colten Adkins, Cornelius Wilkes, Courtney Graham, Cullen Lewis, Cyndi Reynolds, Davontae Walton, Denise Garland, Dillon Elliott, Donovan Garland, Drake Gunnell, Dustin Brumfield, Dylan Seay, Eden Gibson, Elena Booth, Elijah Tate, Emily Rickman, Emma Dowdy, Emma Myers, Emma Rogers, Evan Miller, Faith Payne, Gabreille Shelton, Gabriel Johnson, Gavin Burton, Gavin Jordan, Gissell Hernandez, Grainne Hanks, Grant Elliott, Grayson Moore, Grayson Snead, Grayson Daniel, Greysen Terry, Hayden Scolpini, Heidi Ellis, Holly Lyle, Hunter Yeatts, Ian Blair, Ivey Gunn, Jacanas Keene, Jackson Hair, Jackson Wiles, Jacob Corvin, Jacob Crews, Jacob Robertson, Jaden Grant, James Keller, James Saunders, Jaquetta Pannell, Jason Yeatts, Jaycob White, Jayden Ringstaff, Jeb Sexton, Jenna Carawan, Jenna Hammock, John Hardy, John Quintero-Salinas, John Mills, Jonathan Westrick, Jose Hernandez, Joseph Echols, Joseph Nadeau, Joseph Perez, Joshua Tate, Joshua Worthley, Justice Tarpley, Kaelan Terry, Kaitlynn Stevens, Kalei Hundley, Kaley Purdy, Kameya Graves, Kathryn Nunley, Kathryn Stowe, Katie Varner, Kayla Clayton, Kayla Conard, Kayla Overbey, Keelie Chattin, Kelly Campbell, Kenly Saunders, Khaleeh Tarpley, Kirsten Wellons, Kitzya Ramirez, Lacey Wilborn, Lauren Gosnell, Leara Slattery, Lena Zaher, Leslie Weadon, Lexie Blair, Luke Cassada, Luke Burris, MacKenzie Harris, Macy Mayberry, Madelline Hernandez, Madison Vernon, Madyson Wilkerson, Mahogany Gattis, Malory Fisher, Mark Porter, Marlon Quintero, Marquia Lee, Mary Benedetti, Mary McClanahan, Matthew Hearn, Michael Madden, Michael Pion, Michael Riggs, Mitchell Cole, Mohamed Farag, Moises Gomez Popoca, Monserrat Navarro-Villafuentes, Nayeli Cisneros-Vazquez, Nickolas Cooke, Noah Andrews, Nolan Nuckles, Pamela Allen, Parker Tanksley, Parker White, Percy Edwards, Peyton Wickemeyer, Rachel Warren, Ralph Osborne, Randall Atkins, Rebecca Shields, Riley Canavan, Rodneeka Brande, Rodney Brandon, Romello Ferrell, Ryan Meadows, Samuel Dunavant, Sara Hardy, Sherri Dickens, Sherylyn Melnick, Skylar Glodeck, Suzanna Long, Sydney Burton, Taliiya Lanier, Tanner Boon, Tanner Roach, Tawny Myers, Taylor Dodson, Thaniyah Saunders, Tristan Hernandez, Tyler Fitzgerald, Victoria Rouch, Virginia Swyers, Wesley Cifers, Wesley Smith, William McMann, Wyatt Leonard, Zachary Payne and Zamiyah Bowens.

A total 172 Danville, Pittsylvania County and Halifax County residents were recently named to the Danville Community College vice president’s honors list for the fall semester.

To be eligible, a student must be enrolled for six or more credit hours during the spring semester, have a cumulative grade point average of at least 3.0, have a semester GPA of 3.0 to 3.74, and have completed a minimum of 24 semester hours at the college.

The students named to the vice president's list include: Aaliyah Jones, Adamari Gonzalez-Salinas, Adrieka Thomas, Aisha Chamberlain, Alexis Meadows, Alice Merricks, Alvin Maldonado, Amanda Doss, Amanda Farthing, Andrew Towler, Andrew Boswell, Andrew Duffey, Angela Coleman, Aniyah Tarpley, Anna Ballenger, Anthony Conner, Anthony Fitzgerald, Arianna Foisy, Arissa Conner, Ashlyn Kimble, Ashlyn Scearce, Bailey Williams, Benjamin Irby, Berkley Toufas, Blake Presley, Blake Whaley, Brandi Franks, Brent Kerley, Brett Adams, Brian Osborne, Brianna Faison, Brittany Smith, Brittany Sain, Cameron Eanes, Caroline Holbrook, Charity Wellborn, Christopher Buchinsky, Colby King, Colby Owen, Daisy McLeod, Dakota Cheek, Dallas Younger, Danielle Snead, Deionde Swanson, Denielle Derocco, Desmond Virgile, Devon McClure, Diana McDaniel, Doris Smith, Drake Dowdy, Dustin Brumfield, Dylan Hendrix, Edward Woolard, Elaina Gregory, Elizabeth Chandler, Emma Bagbey, Emma Lewis, Emmanuel Adams, Erica Johnson, Erin Pulliam, Esperanza Bolanos, Ethan Lewis, Ethan Martin, Evan Taylor, Frank Van Valkenburg, Gabriel Bowman, Gabriel Snead, Grace Bradner, Grace Whitlow, Grant Reynolds, Grayson Powell, Hailey Bomar, Hannah Scearce, Haylee Hines, Heather Crews, Heather Holt, Holden Cassada, Hudson Howard, Hunter Payne, Isaac Ragsdale, Izaak Jeffers, Jacob Bowden, Jacob Dalton, Jaiden Harris, Jamari Torian, James Hall, James Perry, Jaxon Gammon, Jaylon Hairston, Jennifer Bryant, Jesse Anderson, Jessica Foisy, J'Nya McMoore, Joel Oakes, Jordan Gluhareff, Jordan Ringstaff, Jordan Smith, Joseph Perez, Joshua Harris, Joshua Oakes, Juan Gonzalez, Justin Motley, Kaitlan Adkins, Kaneecia Davis, Kayliann Plogger, Kenneth Powell, Kerri Lee, Keturah Fitzgerald, Khyra Smith, Kirra Lee, Koreyana Webb, Kristen Odum, Kyle Barker, Lakeisha Wilson, Lance Barbour, Laura Lewis, Layton Wilson, Lindsey Little, Madelyn Ross, Malia Bailey, Marenah Smith, Maria Hardy, Max Brande, McKenzie Barber, McKenzie Jacobs, Michael Compton, Molly Estes, Molly Pittman, Nakyva Williams, Nathan Shively, Nathanael Lawrence, Nikki Johnston, Paige Jones, Parker Davis, Patricia Davis, Rashedra Barley, Rebecca Snead, Reece Franklin, Richard Montes-Bradley, Robert Love, Robin Belin, Rodney Orr, Roger Hubbard, Sanaa Tighazrati, Sarah Hall, Sarah Smith, Sophie Thomas, Spencer Nolen, Stephanie Schulerud, Steven Adkins, Suzanna Davis, Sydney McBride, Tamon Hairston, Tatyana Gables, Tessa Kaesmeyer, Tevin Perkins, Tonya Law, Triniti DeShazor, Trinity Lawson, Trista Walker, Turner Curtis, TyAsia Barley, Urenna Ukuku, Victor Tucker, Virginia Perkinson, Whitley Fountain, Xavier Ellis, Zachary Owen, Zahiyah Bowens and Zaire Johnson.